Aseguran que FBI y Ejército buscan a hija de Andrés García

(Tomada de la Red)

Luego de que la madre de la actriz Andrea García la reportará como desaparecido desde hace dos meses, su padre Andrés García confirmó la noticia, agregando que fue solicitado apoyo de autoridades para dar con ella.



Según la revista TVNotas, el actor reveló estar preocupado por su hija por lo que tuvieron que recurrir al FBI y al Ejército Mexicano para poder encontrarla.



“Es verdad que nadie sabe nada de ella, sé que su mamá ha buscado apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Andrea. En esta ocasión me ha hablado su mamá y hasta ayuda al FBI hemos pedido y aquí en México hemos buscado al Ejército, quien nos ha ayudado en ocasiones", reveló el actor a la publicación.



El actor aseguró no ser la primera vez que su hija desaparece, ya que según, ella tiene otra familia en Estados Unidos.



“Mi hija tiene un carácter que de repente le gusta irse de la vida de sus familias, porque creo que tiene otra familia en Estados Unidos y cuando se harta de estar aquí lo que hace es desaparecer de todos, y como padre me preocupo, pero también tengo que entender que a veces no quiere estar cerca de nosotros", finalizó.



Fuente:http://pro.multimedios.com/telediario/tras-los-famosos/aseguran-hija-andres-garcia-desaparecida.html