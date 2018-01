Famosas se unen a la "Marcha de las mujeres" 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Varias famosas se unieron a las consignas de la "Marcha por las mujeres" por la igualdad y contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un año de que tomara el poder.



Miles de personas llenaron las calles de Washington, Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades para manifestarse en pro de los derechos de las mujeres, contra la violencia de género y el acoso sexual, apoyado por el movimiento #MeToo, que ha tenido gran eco en diversas partes del mundo.



Entre las celebridades que marcharon en Estados Unidos estuvieron Alyssa Milano, Amber Tamblyn y Patricia Arquette.



"Realmente quiero que se miren unos a otros. Quiero que se den cuenta que esto, aquí mismo, es la democracia. No sucede automáticamente. Exige nuestra participación", expresó Milano, de acuerdo a información de E! News.



Yoko Ono, Whoopi Goldberg, Melissa Gilbert, Viola Davis y la cantante Halsey también se unieron a la protesta. Esta última declamó un poderoso poema que hacía referencia a un ataque sexual.



Whoopi Goldberg, por su parte, también dio un sorpresivo discurso en la marcha, indicó The Hollywood Reporter: "La única forma en que vamos a hacer un cambio es si nos comprometemos a cambiar", dijo en referencia a la violencia hacia las mujeres. "Somos humanos y tenemos derecho a decir: Así es como quiero que me hables", dijo.



Natalie Portman, Mila Kunis, Olivia Munn, Allison Janney y otras personalidades también están programadas para realizar discursos en la "Marcha de las mujeres".