Vadhir Derbez está emocionado por ser tío

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El actor Vadhir Derbez está emocionado por el nacimiento de su sobrino o sobrina. Mientras tanto, acompaña a su hermana Aislinn a caminar y se sorprende de lo activa que está durante esta última etapa de su embarazo.



"No estoy nervioso, estoy más bien emocionado y me sigue sorprendiendo cada vez que veo a mi hermana con la panza y todo pero estoy emocionado y todos estamos felices".



Aunque el hijo de Eugenio Derbez se considera un hombre frío y solitario, en lo que respecta a estos temas confiesa que es "apapachador y consentidor".



Respecto al lado laboral el actor continúa buscando castings en la ciudad de Los Ángeles y está feliz por el estreno tal vez este año del remake de Como si fuera la primera vez (50 first dates), donde actúa con Ximena Romo.



"Yo soy el personaje de Adam además de que grabamos en República Dominicana, que es un país que está hermoso, mi pareja es Ximena Romo (el papel de Drew Barrimore) y lo hizo maravilloso".



También se sumó recientemente el proyecto de MTV Are you the one? con el que pronto hará promoción. Falta menos de un mes para que la hermana de Vadhir, Aislinn, y Mauricio Ochmann, su esposo, sean papás.