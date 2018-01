José José saldrá del hospital, no así de México

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tras 15 días hospitalizado, José José se recupera favorablemente en el Hospital de Nutrición, por lo que se espera que sea dado de alta en los próximos 15 días. Laura Núñez, amiga y vocera del cantante, aseguró que el artista se encuentra de buen ánimo y a la espera de salir del hospital.



Aunque hace unos días se anunció que el intérprete ya había ganado peso, la vocera detalló que lo que desean es que esté bien nutrido.



"El doctor le ha recomendado reposo, tiene que seguir aceptando los nutrientes. Algo que le favorece es que su estado de ánimo está muy bien. La valoración del doctor es que José José está de estable a mejor".



Luego de que sea dado de alta, José José tendrá que seguir una dieta blanda y por el momento no podrá viajar, según la recomendación de los médicos, lo cual es una mala noticia ya que Sarita, la hija menor del cantante, acaba de ser mamá y vive en Miami.



"Se quedará en México porque no puede moverse de aquí; seguirá en observación y lo están tratando en este hospital, sería muy irresponsable llevarlo a otro lado donde no lo conocen y no lo han tratado", indicó.



Parte del buen ánimo del cantante se debe a su familia, la cual, en palabras de Laura Núñez, lo visita diario. La amiga incluso relató que el cantante ha estado en contacto precisamente con su hija Sarita.



"Hablar con sus hija lo pone muy bien y las videollamadas lo facilitan todo. Con Sarita ha hablado y al bebé lo ha visto y eso pone de buen humor a José", explicó.



Tras el incidente en el que un fotógrafo intentó llegar hasta el cuarto del cantante, el hospital ha puesto más seguridad. "El tema fue que esa persona es freelance y anda viendo quien le compra sus notas pues obviamente busca la manera de cómo ganarse la vida", acotó Núñez.