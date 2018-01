Se quedan a pesar de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

No sólo amenazaron con irse de Estados Unidos, sino del planeta. El ala demócrata del entretenimiento estadounidense se unió hace dos años bajo la consigna de que si Donald Trump llegaba a la presidencia de Estados Unidos, ellos se saldrían del país.



"Me iré a Júpiter", escribió Cher, quien se ha convertido en una de las cantantes que más ha discutido con Trump en Twitter. En otra ocasión, anunció un boicot contra la tienda Macy's por vender la línea de ropa de Trump. El presidente le respondió con un insolente: "Yo prometo no hablar de tus cirugías plásticas que fallaron".



La lista de artistas que anunciaron que se mudarían de Estados Unidos incluye a celebridades como Miley Cyrus, Barbra Streisand, Amy Schumer, Chelsea Handler y Akon.



Pero el tiempo ha pasado y este sábado se cumple un año de que Trump es el presidente de Estados Unidos y aquellos que juraron abandonar su país, aún viven en sus mansiones, continúan con sus carreras y parecen haber olvidado sus promesas.



Pero irse a vivir de manera indefinida a un país extranjero puede no ser tan sencillo. "Cuando una persona quiere mudarse al extranjero no depende del país en el que reside sino del país al que se quiere ir", dijo la abogada Carolina Marín.



De modo que si algún histrión de Hollywood quisiera radicar en otro país tendría que regirse por las leyes del lugar a donde va, o incluso comprobar que ese país lo requiere para desempeñar un trabajo en especial, como sucede en México.



Asimismo, detalló que también está la otra parte en la que existen países en los que los requisitos para residir en ellos son menores, particularmente, ciudades que se encuentran en África o América Latina.



Aunque obviamente las opciones mencionadas por las celebridades no estaban en esas regiones. Barbra mencionó que entre sus alternativas estaban Australia y Canadá, mientras que Amy Schumer insinuó que se iría a España. Lena Dunham habló de Canadá y de Miley Cyrus se dijo que se haría ciudadana británica, lo cual al final resultó una noticia falsa.



Lo cierto es que aunque no cumplieron su amenaza de mudarse, muchos de ellos sí participarán hoy en una marcha para protestar contra este primer año de Trump, igual que lo hicieron en Nueva York en 2017 en la toma de posesión.



Scarlett Johansson, Natalie Portman, Viola Davis, Allison Janney, Olivia Munn, Olivia Wilde, Elizabeth Banks, Connie Britton, Eva Longoria, Mila Kunis y Adam Scott son algunos de los que marcharán.



ASÍ LO DIJERON:



Amy Schumer: "Mi acto cambiaría porque necesito aprender español, ya que me mudaré a España o algún lugar". Septiembre de 2016.



"Cualquiera que me diga: 'empaca tus maletas y lárgate' está siendo tan desagradable como los que votaron por este hombre racista". Noviembre de 2016.



Barbra Streisand: "Podría estar llegando a este país (Australia), si me dejan, o a Canadá". Agosto de 2016.



"Si nos unimos y votamos en noviembre, enviaremos un mensaje a Washington y a Trump: 'No creemos en sus políticas'". 19 de enero de 2018.



Lena Dunham: "Conozco a muchas personas que han estado amenazando con irse, pero yo de verdad lo haré". Principios de 2016.



"Puedo sobrevivir estando en este país, mi país. Es duro ver y amar a los que llenan tu correo de odio". 23 de noviembre 2016.



Miley Cyrus: "Todos estamos en sus manos llenas de riqueza, sinceramente pienso mudarme si este hombre se convierte en nuestro presidente". Enero de 2016.



"No voy a dejar mi país, sería ignorante hacerlo porque significaría que abandono a mi país cuando pienso que tengo muchas cosas que decir sobre la situación". Septiembre de 2017.



Chelsea Handler: "Compré una casa en otro país por si acaso, muchos amenazan con irse del país y no lo cumplen. Yo sí me iré". Mayo de 2016.



"Todos en la oficina dijeron: 'tú eres nuestro único punto de referencia, nuestra portavoz', eso motiva a cualquiera". 10 de noviembre de 2016.



Cher: "Voy a tener que dejar el planeta. Si él [Donald Trump] fuera electo me mudo a Júpiter". 16 de junio de 2015.



"Trump es un cabeza hueca que está jugando a ser el más grande, podría meternos en una guerra como si fuera un niño de 12 años". 3 de enero de 2018



Whoopi Goldberg: No creo que el gobierno (de Trump) sea lo que América necesita. No quiero ese Estados Unidos. Tal vez sea hora de que me vaya del país". Marzo de 2016



"Siento desilusionar a algunos pero no me iré del país en el que nací y crecí". 9 de noviembre 2016