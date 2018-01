Hoy ningún candidato me representa: Diego Luna

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de su accionar social tras el sismo del 19 de septiembre, a Diego Luna le coquetearon, una vez más, políticos mexicanos.



Y como ha sucedido anteriormente, el actor de Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars, les dijo que no.



"Ha quedado clarísimo la poca confianza que tiene la ciudadanía en los gobernantes y la falta de representación, hoy los escándalos de corrupción son grotescos y de dimensiones que yo no me imaginaba, lo cual me parece un momento bien difícil para cualquier político, incluso para quienes están ahí por las razones correctas", dice.



Horas después del terremoto en la Ciudad de México en septiembre pasado, Luna se sumó a los trabajos de un centro de acopio, utilizando las redes sociales que al poco tiempo respondieron positivamente.



Después, junto con su amigo Gael García Bernal y otros artistas más, comenzaron la campaña de recolecta económica #LevantemosMéxico, que generó apoyo de gente de más de 170 países.



Comenta que se juntaron más de 1.5 millones de dólares (unos 30 millones de pesos), que serán destinados en los siguientes meses entre las comunidades más afectadas, previo estudio.



"Hay una desconfianza brutal y se la han ganado a pulso estos hombres y mujeres que ven el gobierno como una gran empresa, una empresa de la que viven y si sobreviven a la alternancia y se mantienen, es el mejor negocio", considera Luna.



¿Vas a votar en 2018?

Tengo que votar, pero lo que sí creo es que no voy a decidir por quién votar sino hasta unas horas antes. Hoy no me siento representado por ningún candidato, con todos tengo diferencias fuertes, pero sí creo es vital que cambie algo, después de los escándalos de corrupción en este sexenio.



Y todavía debemos ver qué pasa con el mundo de los independientes y cuando digo independientes es absurdo, porque la única voz distinta que representa una agenda que los políticos nunca han tomado en consideración, es Marichuy (portavoz del Concejo Indígena de Gobierno y que busca competir por la presidencia de la República).



¿Sería importante su presencia?

Me encanta el lema de ella de "Firma Marichuy y vota por quien quiera". Creo le haría muy bien a nuestras elecciones que una mujer como ella esté en la boleta, esté en los debates y traiga temas que, de otra forma, los otros candidatos ignorarían sino estuviera ella.



Hubo críticas hacia ti por reprobar la Ley de Seguridad Interior y luego actuar en la serie Narcos, ¿qué dices a eso?



De la serie no nos dejan hablar, pero en este caso sé muy poco todavía porque estamos empezando y nos falta muchísimo camino por andar y saber qué serie hicimos y después entrar en un foro que es lo más bonito.



Lo que pasó en Twitter, creo, es otra cosa: Es sacar las cosas de contexto, es descalificar una voz que le ha dado resonancia a un tema y que muchos hubieran preferido se mantuviera escondidito (es decir) que pasara la ley de noche.



Hubo gente, voces como la mía, como la de Gael, la de tantas organizaciones como la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, que se sumaron a esta queja por la Ley y se aprovechó lo de Narcos para descalificarme, lo cual me parece ridículo. Todos tenemos derecho a tener una opinión, externarla, hablar de lo que nos preocupa, cuestionar a nuestros políticos y exigir que piensen en nosotros.



Vivimos con una clase política torcida que vive encerrada, con oídos sordos, que vive en otro México y no se dejan acercar por el nuestro, no les interesa el nuestro. Ojalá nos acordemos de eso cuando nos toque ir a votar.