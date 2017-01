Muere Miguel Ferrer, astro de "NCIS: Los Ángeles"

NUEVA YORK, EU(AP)

Miguel Ferrer, quien le imprimió autoridad a sus personajes en el éxito de CBS "NCIS: Los Ángeles" y el drama policial de NBC "Crossing Jordan", falleció.



La cadena CBS dijo que el actor murió el jueves de cáncer en su casa en Los Ángeles. Tenía 61 años.



Ferrer interpretó al subdirector Owen Granger en "NCIS: Los Ángeles" desde el 2012. Previamente, dio vida al médico forense y arisco pero comprensivo jefe del astro de la serie Jill Hennessy en las seis temporadas de "Crossing Jordan".



Nacido en Santa Mónica, California, Ferrer era hijo del actor puertorriqueño ganador del Oscar José Ferrer y de la cantante y actriz Rosemary Clooney, y primo de George Clooney, quien emitió una declaración el jueves por la tarde.



"Hoy, la historia marcará grandes cambios en el mundo", dijo Clooney, "y la mayoría no registrará que el mismo día Miguel Ferrer perdió su batalla con un cáncer de garganta. Pero... Miguel hizo que el mundo fuera más brillante y gracioso y su partida se siente tan profundo en nuestra familia que los acontecimientos del día ... palidecen en comparación. Te amamos Miguel. Siempre lo haremos".



En otro comunicado, el productor de "NCIS: Los Ángeles" R. Scott Gemmill calificó a Ferrer como "un hombre con un talento tremendo que tuvo una presencia dramática poderosa en la pantalla, un sentido del humor retorcido y un corazón enorme".



Ferrer comenzó su carrera a principios de los 80 como actor invitado de muchas series. En 1990 obtuvo el papel del agente del FBI Albert Rosenfield en la exitosa serie de David Lynch "Twin Peaks", que repitió en la película de 1992 "Twin Peaks: Fire Walk with Me".



Recientemente volvió a hacer del agente Rosenfield en una reposición de "Twin Peaks" que debutará esta primavera en Showtime.



Además de su extensa carrera en la TV, apareció en más de 40 películas, incluyendo "RoboCop", en la que interpretó al villano Bob Morton, diseñador del personaje principal; "Iron Man 3", como el vicepresidente, y "Traffic". También prestó su voz a producciones animadas como "Superman: The Animated Series", "Robot Chicken" y "American Dad!".



Antes de ser actor, Ferrer fue un exitoso músico de estudio que tocó batería con una variedad de bandas y salió de gira con su madre y con Bing Crosby.



Le sobreviven su esposa Lori y sus hijos Lukas y Rafi, sus hermanos Gabriel y Rafael, sus hermanas María y Monsita y su cuñada, la cantante Debby Boone.