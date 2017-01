Diego Luna desea suerte a todos por llegada de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha causado revuelo en las redes sociales. Artistas mexicanos se han unido a los comentarios en torno a la investidura de magnate norteamericano.El actor Diego Luna, quien tuvo un papel protagónico en la cinta Rogue One. A Star Wars Story, publicó una imagen de Trump acompañada de la leyenda "Good luck everyone..." (Buena suerte a todos, en español).El actor mexicano mostró su desaprobación hacia el republicano durante las elecciones presidenciales. En octubre pasado, Luna pidió a los latinos en Estados Unidos registrarse y votar contra Trump.Otra de las actrices que se manifestó en contra de Donald Trump fue Kate del Castillo, quien en su cuenta de Instagram compartió una imagen y un video donde manifestaba su disgusto.La imagen se trata de un montaje donde la cara de Trump está sobre el cuerpo de George Washington. Está acompañada de la leyenda: "Esta noche no olviden retrasar sus relojes 300 años". La foto estuvo acompañada de los hashtags "backtobasics", "notmypresident", "shame" y "tacabron".El actor y director Gael García Bernal no escribió nada en su cuenta de Twitter, aunque retuiteó varias publicaciones en torno al tema. En una de ellas se dijo que Trump tiene la honradez de Richard Nixon y la inteligencia de Ronald Reagan.El actor Omar Chaparro también retuiteó una publicación donde se hacía una comparación entre el concierto para recibir a Barack Obama y el acto para recibir hoy a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. "Y qué esperaban?", escribió el mexicano.El comediante y director Eugenio Derbez reuiteó una publicación donde aparecía un meme que hacía alusión a su película No se aceptan devoluciones. En la imagen aparecen Trump, el presidente Enrique Peña Nieto y el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán".