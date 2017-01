Trump es un ignorante: Cher

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“We are not going back” (No vamos a retroceder). Ese fue el grito con el que actores y cantantes encabezaron la manifestación anti Trump justo el día en que se realizó el concierto previo a la toma de posesión del a partir de este viernes, presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La actriz de “Sex and the city”, Cynthia Nixon arengó a la multitud reunida frente a la emblemática Torre Trump, en Nueva York, para no retroceder en la defensa de los derechos civiles. “Este no es más un país de odio. No es un país racial. No lo ha sido por mucho tiempo y no vamos a retroceder al pasado”, dijo Nixon durante su discurso.Rossie Pérez, actriz nacida en Broklyn pero de padres puertorriqueños y reconocida por su activismo en favor de los derechos de los migrantes, lanzó un discurso en el que defendió la diversidad del pueblo estadounidense. “A nombre de todos los latinos, de la gente con raíces y lengua en español, les queremos agradecer por esta noche. Hemos sentido su respaldo”.El tema de los migrantes fue especialmente polémico durante la campaña presidencial de Donald Trump, quien dijo que los mexicanos llevaban a Estados Unidos crimen, drogas, violencia y asesinatos.La fiesta previa a su toma de posesión se realizó la tarde de este jueves en Washington D.C. mientras los famosos se manifestaban en Nueva York con una serie de discursos, liderados por Michael Moore y que empezó con una rutina de Robert De Niro.El mitin de las celebridades se sumó a una jornada en la que hubo otras manifestaciones contra Donald Trump, quien venció en las elecciones a Hillary Clinton con la promesa de “make America great again” (Hacer a América grande de nuevo).En uno de sus discursos, Michael Moore se aventuró a decir que para él, hoy, Barack Obama aún es el presidente de Estados Unidos y lanzó una pregunta: ¿Están de acuerdo conmigo?”.La multitud respondió con un alarida de aprobación.Mark Ruffalo, otro de los actores que han sido especialmente críticos con Trump, señaló: “Esta noche es una noche de esperanza”.Enfatizó que su movimiento es pacifista: “De ninguna manera estamos invitando a la violencia. Somos un movimiento de paz y esperanza. Si hoy aquí alguien está pensando en violencia, lo invitó a que se vaya”.También participaron Julianne Moore, Sally Field y Shailenne Woodley, quien fue una de las más emocionadas al subir al escenario.“Este movimiento no se acaba aquí, esta noche. Este movimiento apenas comienza. Tenemos que aprender de lo que sucede hoy para aplicarlo en el futuro; nos faltan muchas cosas por hacer”, dijo la actriz de “Divergente”.En el acto también apareció Cher, cuyo discurso fue uno de los más duros en contra de Trump: “Tengo 72 años y he visto pasar a muchos presidentes. Pero nunca imaginé que se elegiría a alguien tan ignorante como el que tenemos ahora”.Cher, junto con otros actores y activistas, interpretaron “This land is your land”, la canción de Woody Guthrie, en cuya guitarra solía leerse la frase “This machine kills fascists”.