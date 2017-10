Carlos Cuevas cancela presentación en Ensenada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Porque no se cumplían las condiciones del contrato, además de que se amenazó y ofendió al personal de la oficina que lo representa, el cantante Carlos Cuevas, anunció la cancelación de su presentación en Ensenada, Baja California, el próximo 21 de octubre.



En un comunicado enviado a este medio así lo anunció el cantante quien señaló como responsable de esta cancelación al presunto empresario Víctor Hugo Brown Portillo, quien no cumplió con el contrato ofrecido, por lo cual recomendó a la gente que haya adquirido algún boleto tomar sus precauciones.



Asimismo, la Vinícola Castillo Ferrer difundió otro comunicado donde destaca que se deslinda del evento que se promocionaba en redes sociales y medios impresos, así como de la presentación del cantante Carlos Cuevas para el 21 de octubre en sus instalaciones.



Refirió que nunca se llegó a un acuerdo con el promotor Víctor Hubo Brown Portillo para realizarlo, además de que uso su nombre y marca sin ninguna autorización para la difusión de su evento.



Informó la Vinícola Castillo que cualquier evento que utilice su nombre debe ir anunciado por ellos de manera oficial y directamente en sus redes sociales y páginas de Internet y no por otro medio, al tiempo que alerto a la gente a tener cuidado cuando esta persona ofrezca sus servicios.



En redes se anunciaba la presentación de Carlos Cuevas y Los Panchos el próximo 21 de octubre en Ensenada, Baja California. Carlos Cuevas, es un intérprete de música romántica, pero, ha interpretado varios géneros musicales como baladas y rancheras.



Actualmente es conductor del programa de televisión "Noche a noche…contigo", que se transmite en Guadalajara, Jalisco.