El día que la mirada de Oliver Stone incomodó a Salma Hayek

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que la actriz Patricia Arquette publicara una serie de mensajes en los que confiesa el acoso que sufrió por parte del cineasta Oliver Stone, usuarios de Internet revivieron unas polémicas fotografías del incómodo momento que Stone le hizo pasar a Salma Hayek.



Era 2012, ambos asistieron al estreno de la película "Salvajes en Londres", y en la alfombra roja, las instantáneas revelaron la mirada que el cineasta lanzó al escote de la actriz.



Trasciende que ante la nada discreta actitud de Stone, la actriz mexicana le dijo: "No me toques, Oli", ante las cámaras de la prensa que en aquél momento no le dieron mucha importancia al asunto.



Patricia Arquette, quien ha puesto en la mira al director estadounidense, relató: "Hace años Oliver Stone quiso que participe en una de sus películas.



El encuentro fue profesional pero hablamos de algunas escenas sexuales. Después recibí un ramo de rosas salvajes y me resultó raro.



Lo ignoré. Su asistente me llamó para asegurarse de que me habían llegado y me invitó al estreno de Asesinos Natos". Arquette asistió a dicho estreno acompañada de su novio, cosa que molestó a Stone.



"¿Por qué lo has traído?". "¿Es eso un problema?", le respondió ella. "No debería ser un problema. Piénsalo, Oliver", detalla la actriz.



Recientemente, Oliver Stone se mostró cauteloso al hablar de Harvey Weinstein, el productor que vive un escándalo por las múltiples acusaciones de abuso y acoso sexual.