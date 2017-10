José José anuncia recuperación y regreso a los escenarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José José volvió al trabajo, y sonriente informó que su salud ha mejorado mucho, lo que le permitirá regresar a los escenarios el próximo año.



En entrevista para el programa "Hoy", el intérprete dijo que el doctor le dio permiso de volver al trabajo; su amigo Andrés García lo invitó a Baja California para filmar unos comerciales de una empresa inmobiliaria.



“Estoy en la parte final de mi tratamiento, lo he llevado al pie de la letra, me dieron permiso de trabajar, primero Dios el año que viene volvemos al escenario”, confesó contento el cantante.



Aprovechó para agradecer el apoyo del público: “Los amo profundamente, son mi familia, gracias a ellos, una vez más he salido adelante en mis problemáticas personales, estoy tranquilo”.



“Gustazo de volver a verlos a todos, gracias a mi gran familia, mi público, a quien le debo todo lo que soy”. En los próximos días, se estaría convocando a una rueda de prensa para informar que José José ha vencido el cáncer.