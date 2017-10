Mayim Bialik arrepentida por su artículo sobre Weinstein

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

La actriz Mayim Bialik dijo que “lamenta profundamente haber causado tanto dolor” con un artículo de opinión publicado en el New York Times en el que, según los críticos, culpó a las mujeres que han acusado a Harvey Weinstein de abuso y acoso sexual.



Bialik escribió en la pieza publicada el viernes que toma decisiones para “autoprotegerse y ser inteligente”, como vestir modestamente y no actuar de forma sugerente. Después agregó que nada “excusa a los hombres por acosar o abusar de las mujeres”, y que las mujeres deberían poder usar lo que quieran y actuar como deseen.



Bialik también habló sobre las críticas que desató en una entrevista de Facebook Live con el Times el lunes y dijo que lamenta que se haya “vuelto lo que se volvió”.



El miércoles en Twitter señaló que “lo que uno se ponga y cómo se comporte no te brinda protección contra el abuso”.