El éxito bien plantado

LOS ÁNGELES(GH)

En 1987 los irlandeses de U2 gozaron de las mieles de la fama y la fortuna gracias a su quinto álbum titulado The Joshua Tree.



El éxito de sus canciones fue arrollador, ya que en las listas de popularidad lograron permanecer en el tope, pero lo que los irlandeses no imaginaban era que tres décadas después estos temas seguirían vigentes.



Para celebrar el éxito del disco que les dio su primer premio Grammy los irlandeses crearon The Joshua Tree Tour 2017.



Como un regalo especial para sus lectores EL IMPARCIAL lleva a 8 ganadores a esta esperada gira de aniversario que abarca varias ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina.



La presentación tendrá lugar este martes 19 de septiembre en el University of Phoenix Stadium de Glendale, Arizona.



A continuación te presentamos detalles y curiosidades sobre esta gira y el disco que le dio a la banda el auge mundial que lo ha caracterizado a lo largo de una larga trayectoria.



Diseñada especialmente



Con videos hechos por Anton Corbijn, fotógrafo oficial de la banda, la pantalla sólo está activa mientras U2 interpreta canciones del álbum que cumple tres décadas de vida.



Dos escenarios diseñados por Willie Williams se usan en el show: el principal, a los pies de la colosal pantalla, y otro más pequeño y que se adentra entre el público, con la forma de un árbol de Josué.



Se lucen



En este show U2 trae consigo a "la madre de todas las pantallas": un monstruo curvo de 61 metros de largo y 14 de alto, con calidad de 8K, que ensombrece a cualquier otra vista en conciertos de rock.



Pintada de dorado, cuenta con una silueta de un árbol de Josué que traspasa sus bordes.U2 está conformado por Bono (voz), The Edge (guitarra, teclado y voz), Adam Clayton (bajo), y Larry Mullen Jr. (batería).