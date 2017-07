Alejandro Tomassi rompe el silencio tras ser acusado de golpeador

(GH)

Alejandro Tomassi le pone el cuerno a su esposo y aparte le tumba los dientes https://t.co/dDi05M2cFz pic.twitter.com/d7CnmTPMMT — YUCATAN AL MINUTO (@YUCATANALMINUTO) 17 de julio de 2017

Dimes y diretes ??

Ahora el comunicado de #OscarRuiz

'"Alejandro Tomassi tiene una enfermedad mental" ?? pic.twitter.com/DdRxL2tJBv — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) 19 de julio de 2017

Alejandro Tomassi ha negado que haya golpeado a su pareja Óscar Alberto Ruiz, como este último lo había asegurado.Esta semana trascendieron unas imágenes en las que el esposo del actor lucía sin algunos dientes y con moretones en varias partes del su cuerpo.Ruiz había dicho que Tomassi lo había golpeado luego de que él le descubriera fotografías en las que el actor lo engañaba con cuatro jóvenes y además se observaba consumiendo drogas.Hoy el histrión ha roto el silencio, pues dijo que las cosas sucedieron totalmente al revés."Honestamente para mí ha sido muy difícil este muchacho, ha hecho muchas cosas, se ha autogolpeado, me rompió puertas, en fin. Ya daré yo una explicación en unos días, ya todo lo tiene la policía judicial, él ahora tiene una orden de restricción porque amenazó con matarme desde hace tiempo, por eso me casé con él"."Todo lo que está diciendo Óscar son mentiras, es completamente al revés, tengo pruebas. Yo no quería hacer de esto un circo, pero esta familia me ha deshecho la vida", declaró Tomassi a la cadena Univisión.