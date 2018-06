Sasha Sokol utilizó sus redes para exhibir a funcionario público

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La ex timbiriche, Sasha Sokol utilizó su cuneta de twitter para cuestionar al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con respecto a su postura por el tema de las familias separadas entre México y Estados Unidos.



“Sr. Videgaray, en su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida Selección, pero nada sobre esta tragedia humanitaria ¿por qué?, expresó la intérprete mediante un mensaje que acompañó con una imagen.



Este comentario causó revuelo en las redes, pues algunos cibernautas apoyaron la postura de la también actriz.



“No contesta Videgaray porque no se quiere echar este paquete, está más apurado en cerrar todo y dejar vacías sus gavetas del escritorio que resolver los cochineros que dejaron. No deberían irse hasta no resolver estos problemas”, “Porque no saben cómo manejarlo. Al pueblo solo pan y circo”, comentaron algunos usuarios.



Los seguidores de la mexicana decidieron sumarse a la publicación, ya que no están de acuerdo que las familias sean separadas solo por cuestiones políticas.