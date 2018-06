Amandla Stenberg habló acerca de su sexualidad

TIJUANA, Baja California(GH)

La actriz estadounidense, Amandla Stenberg, quien es reconocida por su papel de la pequeña Rue en ‘Los juegos del hambre’, reveló mediante su cuenta de Snapchat que se siente identificada como ‘queer’.



‘Queer’ es el término que se emplea para aquellas personas que no se consideran heterosexuales o cisgénero, sino, gays.



Como parte de la liberación y aceptación, Amandla ofreció una entrevista para Wonderland, en donde expresó cómo se siente al poder mostrarse al mundo tal como es.



"Me invadió la calma y la paz. Todo lo que me había hecho sufrir y sentir mal por fin cobraba sentido. Y cuando pude por fin abrirme y despedirme de toda esa pena y vergüenza que había sentido durante años, fui libre para vivir la vida que quería y que me estaba esperando, expresó la estadounidense.



Asimismo, comentó que su sexualidad no es resultado de sus experiencias pasadas, sino, sencillamente es algo con lo que nació.



"Mi sexualidad no es consecuencia de mis experiencias pasadas con los hombres, a quienes he amado; es sencillamente algo con lo que nací y que aprecio enormemente. Me embargó un profundo alivio cuando me di cuenta de que era gay; no bisexual, ni pansexual, sino gay, y que siento un amor romántico hacia las mujeres, enfatizó la actriz.



Cabe destacar que Amandla actualmente cuenta con 19 años de edad.