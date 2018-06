Periodista desmiente a 'Luis Miguel, la serie'

TIJUANA, Baja California(GH)

#LuisMiguelLaSerie falto documentarse muy chafa la exposición del caso 👇 pic.twitter.com/ZTgY3a9Ec7 — Claudia de Icaza (@ladeicaza) 18 de junio de 2018

Luego de que cada domingo la serie de Luis Miguel desata controversia entre las redes sociales, este último capítulo no fue la excepción, pues Claudia de Icaza arremetió en contra del cantante, desmintiéndolo a través de su cuenta de twitter.Claudia de Icaza, periodista que hace años le realizó una entrevista a Luis Miguel, aseguró que los hechos no se suscitaron de la manera en la que se plasmaron en la serie, pues expresó que dentro de la transmisión la llamaron ‘chismosa’, además de denunciarla por no respetar la vida privada del cantante.“Veré el capítulo donde dicen sale mi bronca con él, pero como no pone nombre y apellido ¡sepa la bola! Eso nunca pasó, saquen sus recortes”, comentó Claudia, haciendo referencia que va a documentar la entrevista que realmente le hizo al ‘Sol’.“Creo entender que soy esa le voy a partir su ... a Luismi con la verdad de los hechos documentados”, continuó.Al respecto, los usuarios de las redes salieron a defender al cantante, ya que le contestaron a la periodista que solo se trataba de ficción.“Tranquila señora, le meten ficción a la serie para que atraiga más gente”, La ficción, a veces, tiene el efecto de quedarse en el ideario colectivo como una versión de la realidad. Y como se basa en los “hechos reales” puede llegar a tergiversar la verdad”, fueron algunos de los comentarios que recibió Claudia.