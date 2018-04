Siéntete viejo, hoy se cumplen 21 años del estreno de Los Castores Cascarrabias

ESTADOS UNIDOS(GH)

Fue el 19 de abril de 1997, cuando se lanzó por primera vez en Nickelodeon la serie Los Castores Cascarrabias (The Angry Beavers), creada por Mitch Schauer.



La serie trataba de dos hermanos Norbert y Daggett, dos pequeños y divertidos castores que dejan su hogar por primera vez para independizarse y valerse por sí mismos en el bosque, tomando el nombre de Castores Cascarrabias porque siempre sacaban su lado malvado.



En el año 2001, la serie terminó porque no cumplía con las normas y requerimientos del canal, incluso cuando Nickelodeon tenía el último episodio listo llamado A Tale of Two Rangers, y la segunda parte llamada Bye Bye Beavers que fue lo qué causó tal decisión debido a que los personajes revelaban que en realidad eran unas caricaturas y todo era falso.