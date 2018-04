Mario Bautista incursiona en la electrónica

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Hoy estamos desde Monterrey en el lanzamiento de la plataforma Bud Light Warehouse de @BudLightMEX con el DJ internacional @alokoficial y el cantante mexicano @mariobautista_ pic.twitter.com/csgQoEo3jf — @Eureka & Co. (@Eurekandco) 19 de abril de 2018

Como parte de las actividades que "Bud Light Warehouse" presentó en Monterrey, destacó la presencia del DJ brasileño Alok y el cantante mexicano Mario Bautista, quienes además de hablar sobre el lanzamiento en el que trabajaron juntos, serán parte del equipo encargado en encontrar a nuevos talentos de la música electrónica.En conferencia de prensa en Monterrey, Bautista dijo querer hacerlo para no ser encasillado."Realmente no me quiero considerar un artista urbano o pop, lo que estoy preparando en cuanto a mi música y mi proyecto es hacer todos los géneros porque yo lo que amo es la música, no amo a un género", mencionó.El intérprete de "Mal de amores" adelantó que su próximo disco será prueba fiel de ello. "En mi próximo disco también van a encontrar funk, bossa nova, reggae y estoy haciendo de todo porque amo la música. Por eso ahora estamos experimentando con el género electrónico, es como fiesta, a mí me encanta desde chiquito, es algo con lo que crecí".Al ser cuestionado sobre su grupo de amigos que se llaman entre sí "Los caballeros", comentó que su apoyo siempre ha sido incondicional."Siempre estamos ahí apoyándonos los unos a los otros. En este proyecto realmente no están los caballeros porque el video lo grabamos en Brasil y ningún caballero es brasileño entonces no nos pudo acompañar pero siempre estamos ahí los unos para los otros.Siempre están ahí al final del día y yo feliz"."Bud Light Warehouse" buscará darle difusión a la música electrónica con la construcción de un canal de música electrónica con más de 150 streamings al año desde distintos lugares del mundo a través de YouTube, entrevistas y coberturas de festivales, tutoriales para aprender cómo hacer a música electrónica, un programa de radio que se escucha ya en 12 ciudades del país y el apoyo a artistas emergentes para producir sus videos musicales.