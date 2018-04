Carlos Rivera posa sexy en la playa

TIJUANA, Baja California(GH)

El cantante Carlos Rivera irrumpió ayer las redes con tremenda foto en traje de baño, donde deja al descubierto sus atributos físicos.



“Es una foto con traje de baño en el mar, estuve el pasado fin de semana descansando (Cancún) donde leía los comentarios de mi nueva canción, y nada, quise compartir un poco de eso, disfrutando de las vistas de nuestro País”, dijo.



Previo a su concierto con Radio Latina, la noche de este miércoles, el ex Académico se sonrojó un poco al hablar de ello y es que siempre ha sido muy reservado.



“Parece que le gustó a la gente” consideró al sumar más de 137 mil likes y contando, pero cómo no enloquecer a sus fanáticas que se volcaron en piropos.



"No puedo dejar de ver el graaan....pa..aisaje jajajajaja" escribió su fan Ayari Sanztovar.



Quien abandonó el seminario para ingresar al reality de Azteca hace un par de años acompañó la imagen con la frase: “#MeMuero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar...”