Farruko saca a flote su barco

El barco de Farruko se hunde y no está dispuesto a dejarlo naufragar.El cantante puertorriqueño de reggaetón fue arrestado por agentes federales a su llegada a Estados Unidos a principios de abril por no declarar los más de 50 mil dólares que ingresó consigo."Los quiero mucho, los amo y no tengo nada que esconder", aseguró a su salida del Tribunal Federal.Luego de este hecho las presentaciones de su "World Tour 2018" se tambalearon, sin embargo, el intérprete de "Lejos de aquí" logró obtener la libertad para continuar con los shows bajo permiso.Uno de ellos es el que ofrecerá este jueves por la noche en el escenario del Pepsi Center."Cuando el barco se está hundiendo son muchos los que se van corriendo y se tiran al agua pa’ salvarse pero pocos marineros se quedan con el capitán sacando el agua", escribió el pasado martes en su cuenta de Instagram."De mí depende mucha gente por eso vamo’ pa’lante positivo. El que quiera abandonar la nave que se vaya corriendo ahora que hay tiempo", aseguró.El reggaetonero de 26 años de edad no llegará solo. Para esta presentación lo hará acompañado por el intérprete de trap Lary Over.Luego de su paso por la Ciudad de México, Farruko viajará a Guadalajara para cerrar su recorrido por México en el Festival Pa’l Norte en Monterrey este sábado.En sus 10 años de carrera Farruko ha compartido micrófono con otros exponentes del reggaetón como Daddy Yankee y Don Omar, así como personajes del bolero como José Feliciano.