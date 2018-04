Actriz colombiana dará vida a La Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La colombiana, Majida Issa, quien hace poco anunció que no aparecerá en la tercera temporada de la serie "Sin senos sí hay paraíso" porque se "pondrá en los zapatos" de Alejandra Guzmán, sobre la que se hará una bioserie.



De acuerdo con Telemundo, la noticia la dio a conocer Alejandra Guzmán en el escenario del Hollywood Bowl de Los Ángeles durante el cierre de su gira con Gloria Trevi "Versus World Tour".



La mexicana subió a Issa al escenario e hizo el anuncio "ella me va a interpretar en mi serie", mientras la abrazaba.



Guzmán, por su parte, comentó: "Para la bioserie de Alejandra Guzmán está totalmente autorizado todo, no tengo idea qué va a decir de mí", comentó la cantante, quien agregó que apoya a la actriz.