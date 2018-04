Christian Chávez cumple su sueño en el cine

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Christian Chávez, el ex RBD, batalló mucho para entrar al cine y por fin cumple el sueño con "En las buenas y en las malas", comedia donde interpreta a un poliamoroso.



Zuria Vega y Alberto Guerra, junto con Diana Bracho y José Alonso, son sus padrinos en el elenco.



"Habla de las historias de amor, pero desde otro punto de vista. Mi personaje es de los que dicen enamorarse no por el sexo, sino por el corazón, puede ser hombre o puede ser mujer, pero pasa una serie de eventos desafortunados y se da cuenta de varias cosas", señala.



"Había querido hacer antes, pero por una u otra razón no se daba una película y ahora, pues a darle", apunta.



Sus llamados los combina con los de "Rosario Tijeras" en donde encarna a un policía.