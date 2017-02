La Unión cantará para fundación

(GH)

Por primera vez, el grupo español La Unión dará un concierto en Mexicali, el cual será en beneficio de la fundación Auti.



Esto lo dieron a conocer en rueda de prensa el promotor del evento Tizoc Favela Ortega, y la presidenta de Auti, Karina Kuljacha, acompañados por patrocinadores, entre los cuales destaca PERIÓDICO LA CRÓNICA.



El organizador comentó que vendrán los dos principales cantantes de la agrupación, Rafa Sánchez y Luis Bolín, acompañados por otros dos músicos que se unieron al grupo hace quince años y que ya son parte formal de La Unión.



Dijo que habrá tres secciones: En la VIP, donde se contará tendrá con un asiento numerado y mesa por 950 pesos; en la zona preferente, que tendrá sillas numeradas, la aportación es de 650 pesos mientras que en la sección general, la entrada vale 350 pesos.



Este evento se realizará en el Centro de Convenciones del Centro Estatal de las Artes, a partir de las 21:00 horas.



Los accesos pueden adquirirse en los puntos de venta Super Boletos, taquillas del Real Inn y las 24 horas en alguno de los VIP Markets de la ciudad.



Cabe destacar que La Unión es un grupo español pop, quienes entre sus éxitos destaca “Lobo hombre en París”, el cual estuvo en primer lugar durante nueve semanas consecutivas en las listas de popularidad. También, son los intérpretes de “Vivir al Este del Edén”, entre otros éxitos que integran una carrera musical de más de 30 años y 15 discos grabados.



Por su parte, Kuljacha aprovechó para señalar que lo recabado permitirá a ayudar al tratamiento de cientos de niños que padecen algún nivel de autismo ya que la atención especializada para esta condición puede ser oneroso para algunas personas.



Estimó que un tratamiento puede representar hasta 19 mil 700 pesos, que no es accesible para muchas personas.



Agregó que de acuerdo a los datos más recientes, de hace 7 años, en Mexicali había aproximadamente 3 mil 500 personas con algun nivel de autismo, cifra que no ha sido actualizada por la Secretaría de Salud.



La detección, dijo, se hace en centros que dependen del DIF o por medio de especialistas particulares por lo cual no se han establecido políticas o programas oficiales que permitan la atención de las personas.



Aseguró que luego del evento darán a conocer los detalles de lo recabado a fin de transparentar el apoyo que pudieran recibir de la comunidad que apoye este concierto.