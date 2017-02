Madres perfectas y dosis de crimen en serie "Big little lies"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los actores de Hollywood siguen volteando a ver a la pantalla chica y no sólo para aparecer en ella, sino para invertir su tiempo y hasta un poco de su fortuna en series de televisión. Así, Reese Witherspoon y Nicole Kidman son las productoras de la serie “Big little lies”, que se estrena este domingo a las 21:30 horas a través de HBO.



Ambas actrices estadounidenses son las protagonistas de la historia que se mantiene entre lo sombrío y la comedia en el mundo de las “madres perfectas” con vidas “perfectas”.



“Es una historia de ‘alfa mamis’. La gente se va relacionar con esto. Yo creo que a las mujeres les gusta verse reflejadas en las historias. Son las grandes consumidoras y están haciendo llegar su mensaje de que, hasta ahora, no se sienten bien representadas”, dijo Witherspoon para El Clarín.



Sin embargo, no todo puede ser tan perfecto y rosa cuando un asesinato ocurre en una zona de los suburbios estadounidenses.



“Es una historia divertida, conmovedora y devastadora a la vez”, define Kidman, quien es la encargada de interpretar a Celeste, una madre que es señalada porque su pareja es más joven que ella.



Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Zoë Kravitz y Laura Dern, son parte del elenco hollywoodense que aparece en la pantalla bajo la dirección de David E. Kelly, quien confesó que el personaje de Madeline (interpretado por Witherspoon), una madre de tiempo completo, estaba pensado justamente en la rubia actriz de 40 años.



“Si lo ves escrito, Madeline es una mujer que habla a mil por hora, combinando energía, humor y emoción. A mí me daría terror tener que interpretarla. No hay otra actriz en mi país que pueda hacerlo mejor que Reese”, apuntó Kidman.



Nada es lo que parece. La serie, que está ambientada en la tranquila ciudad costera de Monterrey, en California, cuenta con una historia que buscará narrar en siete capítulos que nada es exactamente lo que parece. Es así que se verán madres perfectas, maridos exitosos, niños adorables, casas hermosas en medio de una ciudad movida por rumores y dividida entre los que tienen y no tienen dinero, exponiendo los conflictos, secretos y las traiciones que afectan a las relaciones entre maridos y mujeres, padres e hijos, amigos y vecinos.