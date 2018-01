Ex empleada acusa a Michael Douglas de tocarse frente a ella

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Una mujer que trabajó para Michael Douglas a finales de la década de 1980 dijo que el actor se tocó frente a ella, una acusación que el actor ha negado vehementemente.



Susan Braudy participó el viernes en el programa “Today” de NBC.



La periodista y escritora dijo que el actor se desabrochó el cinturón, se metió a mano al pantalón y comenzó a tocarse en su presencia. Señaló que un amigo le advirtió después que no le contara a nadie.



Douglas, quien ha ganado dos Óscar, dijo a Deadline este mes que sabía que sería publicado un reporte con la acusación de una ex empleada que afirma que el actuó de manera inapropiada frente a ella hace unos 32 años.



Douglas calificó las acusaciones como “una mentira completa, una invención”. Señaló que su esposa Catherine Zeta-Jones lo “ha apoyado mucho”.



El publicista de Douglas dijo que no harían más comentarios al respecto.