Forense espera resultados de los análisis a O'Riordan

LONDRES, Inglaterra(AP )

Un forense británico espera los resultados de los análisis para determinar la causa de muerte de la vocalista de los The Cranberries, Dolores O'Riordan.



O'Riordan falleció el lunes en Londres a los 46 años.



Una investigación sobre la muerte de la cantante fue abierta el viernes en la Corte Forense de Westminster. El oficial forense Stephen Earl dijo que O'Riordan apareció inconsciente en su habitación de hotel y fue declarada muerta en el lugar por los operadores de una ambulancia.



Señaló que se han realizado análisis post-mortem a la cantante y "la corte espera los resultados de varias pruebas que se han encargado”.



La policía señaló que no consideran que la muerte sea sospechosa, lo que significa que no encontraron señales de algún crimen.



The Cranberries se crearon en la ciudad de Limerick a finales de la década de 1980 y tuvieron éxitos internacionales en la década de los 90 como "Dreams", ''Linger" y "Zombie".