Hija pone en aprietos a Niurka Marcos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Lo que inició como una broma inocente, terminó en problemas para Niurka Marcos, ya que su hija le dijo que estaba embarazada y que podría abortar, acto que fue apoyado por la cubana.



De forma inmediata los seguidores de la youtuber en redes sociales criticaron duramente a su mamá por aceptar que ella abortara y salir del problema.



Todo inició cuando Romina, compartió en su canal de YouTube qué pensarían los padres si les dijeran que salió con su "domingo 7" y además de que recurrirían al aborto y la reacción de la vedette fue inesperada.



Quedó completamente en shock cuando Romina le explicó que estaba esperando un bebé y que además quería abortarlo.



"No mam#¢$”, le respondió Niurka a su hija, incluso su rostro de confusión lo decía todo e incrédula no daba crédito a lo que le platicaba su hija, quien a final de cuentas le dio una lección.



Lo cierto es que lejos de ponerse histérica como muchos esperarían, la apoyó y se manifestó a favor de la decisión de matar al producto para que su juventud no se viera perjudicada... aspecto que fue criticado.