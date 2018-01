Una pequeña gran lección para EU

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La empatía que Ngoc Lan crea con el público en la película "Pequeña gran vida" (Downsizing) le ha valido varias nominaciones, entre ellas los Globos de Oro y los Critic’s Choice Movie Awards.



Pareciera que su personaje tiene todas las desventajas del mundo: Es una inmigrante vietnamita y activista, no tiene una pierna, mide 12 centímetros y vive limpiando casas en Leasure Land, un mundo paralelo de ensueño creado por los noruegos como respuesta a la sobrepoblación.



Para vivir en este mundo, los que pueden pagarlo son sometidos a una reducción, pero hay quienes, como ella, están en contra de su voluntad o para trabajar.



Ese es el mundo que nos plantea la nueva ficción de Alexander Payne que llega este viernes a las pantallas mexicanas con las actuaciones de Matt Damon, Hong Chau, Kristen Wigg y Christoph waltz.



En su forma de hablar, Ngoc Lan resalta su acento vietnamita y eso conecta inmediatamente con todos los que, sin ser de países de habla inglesa, tienen que hablar el idioma y además, hacer vida en un lugar extraño.



La actriz aplaudió que el cineasta decidiera hacer esta ficción en la que todos los personajes son migrantes.



"La mayoría de los estadounidenses no entenderán nunca lo que es dejar su país y acabar en un país extraño y el personaje de Matt Damon hace eso. Él hace este empequeñecimiento y acaba en Leasure Land, y eso es para los estadounidenses lo más cercano a una migración".



Paul Safranek (Matt) es un fisioterapeuta casado que vive al día.



Ante la posibilidad de tener una vida de lujos y el éxito que tiene el procedimiento decide realizar la reducción con su esposa, pero se lleva una gran sorpresa cuando, ya midiendo 12 centímetros, se entera que ella no lo hizo. Sin posibilidad de volver atrás, llega a este mundo extraño en el que intenta adaptarse y ser "feliz", como prometía el procedimiento.



Del otro lado de la moneda está Ngoc Lan, llevada a la fuerza al mismo lugar por su activismo y trabajadora doméstica en casas de adinerados.



El lugar en el que ella vive es muy distinto al de Paul: Hay pobreza, enfermos, falta de alimentos y todos viven hacinados en un cubo que tiene como único entretenimiento una TV de tamaño real.



Incluso pese a su incapacidad, Lan trata de ayudar a sus vecinos y a su amiga, una mexicana. A diferencia de Paul, ella es feliz.



En la vida real, Hong también ha vivido situaciones difíciles.



Nació en un campo de refugiados en Tailandia y creció en Nueva Orleáns. Recordó también cómo fue su infancia y recalcó que el significado de felicidad no tiene que ver con el dinero.



El encuentro entre ambos personajes cambia sus vidas y las percepciones de felicidad que Paul tiene. Tiene toques de humor, drama y también hace pensar en el futuro.



¿Qué piensas en realidad del empequeñecimiento?, preguntamos a la actriz y ella señaló que en la historia es una esperanza para la humanidad pero ella hace cambios pequeños en la vida real que contribuyen a vivir mejor.