José José se recupera; llega a los 50 kilos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

José José se encuentra de buen humor y se recupera de un gran susto que lo llevó a terapia intensiva, cuando un fotógrafo se filtró al hospital tratando de captar una foto de él; además, alcanzó los 50 kilos, explicó Laura Núñez, publirrelacionista de "El Príncipe de la Canción".



"José sigue bien, continúa estable y lo estamos cuidando, sigue con los nutrientes, aceptándolos y esa realmente es nuestra preocupación, porque por eso ingresó al hospital".



Núñez comentó que fue gracias a que otros pacientes se quejaron que se percataron de que había un extraño dentro del hospital tratando de fotografiar al cantante.



"Nunca llegó a la habitación donde estábamos ni nada por el estilo, pero los otros pacientes fueron los inconformes. Esta persona, lamentablemente, no sabe lo que es el respeto", señala.



Sobre si esta situación obligó a reforzar la seguridad del artista, dice que todo sigue igual.



"No, no, no. El problema, moralmente, va a ser para quien quiera hacer eso, nosotros no tenemos por qué (cambiar la seguridad) porque no nos estamos cuidando de nadie; si hay alguien que quiera exhibir al señor o a una persona que está en un hospital, allá él y allá la revista que quiera dar información tan fea comprando una serie de mentiras".



Lo más importante, agrega, es la recuperación del intérprete de "El Triste", para eso estará internado el tiempo que sea necesario.



"Apenas empieza a aceptar los nutrientes y a que entre algo a su cuerpo. Ese es un proceso fácil como de un mes y el peso que va a manejar futuramente no va a ser grande, pero sí obviamente mucho mejor que 50 kilos. Vamos poco a poco y con la alimentación por vena".