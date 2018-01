Tenemos cola que nos pisen: Maya Zapata

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Maya Zapata aplaude que el tema del acoso comience a tomar fuerza, sin embargo, espera que en México se cree una mayor conciencia y que sean hombres y mujeres quienes cambien su mentalidad.



"El tema del acoso es una cosa que tenemos que ir entendiendo poco a poco, lo padre es que se está empezando a hablar, que se está empezando a hablar en Estados Unidos. Yo te puedo contar que tuve una experiencia muy fuerte en la infancia que me ayudó a entender esta situación con unos ojos distintos".



"La única forma que yo podía enfrentarme a este mundo del entretenimiento, siendo mujer y jovencita, era a través de defenderme, es una cosa que se aprende.



Nos educaron para dejarnos, para dejarnos seducir, para conseguir cosas a través de nuestra belleza, de nuestro encanto, de ser buena onda, de ser lindas. Hay una necesidad de reeducarnos", comentó la actriz.



Zapata comentó que en México el tema es más complicado de lo que parece, ya que la participación de las mujeres en el asunto es más activa de lo que parece.



"Creo yo, que lo que México tiene es que tenemos ‘cola que nos pisen’. Eso quiere decir que nosotras abrimos un espacio para que eso también sucediera, porque conocemos muchas mujeres, todos los sabemos, que hasta sus mamás las llevaban... lo sabemos pues, sabemos de 500 mil cosas que no se hablan públicamente".



"En Estados Unidos hay biógrafos que hablan de esos temas, en México, no. Lo que sería muy interesante, es que estas mujeres primero entiendan por qué se pusieron ahí, aunque lo hayan aceptado.



No tiene que ver con quién es la víctima, no se trata de sentirse víctima, se trata de hacerse responsable. ¿Cómo me hago responsable? Salir y decir: ‘sí, yo fui a una reunión, en la que probablemente la propuesta iba a ser esta’. Una sabe y entonces decides hacerlo y no hacerlo", agregó.



La actriz, que ha participado en películas como "La ley de Herodes", "La misma luna" y "Sexo amor y otras perversiones", entre otras, aseguró que ella ha aprendido a no permitir ninguna situación de este tipo y que lo aprendió de su madre, quien siempre la protegió.



Maya está en medio de la grabación de la segunda temporada de "Run coyote run", producción a cargo de Gustavo Loza y que se puede ver a través de la plataforma FOX Play, mientras que el estreno de la nueva temporada está programado para mediados de agosto por FX.