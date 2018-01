Denuncias de compañeros son falsas y sin sustento: Laura Zapata

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Laura Zapata, una de las actrices señaladas por el movimiento #ANDAtúASaber de desfalcar a la Asociación Nacional de Actores por más de 21 millones de pesos, aseguró que el presunto robo es una total mentira que busca ocultar a los verdaderos ladrones en la ANDA.



En entrevista, la actriz explicó que el tema del robo es un pretexto para ocultar los malos manejos que se hacen en la ANDA desde hace unos años.



"Están con el supuesto desfalco porque es la bandera que ahora tienen, es algo que dijeron hace tiempo, después se les olvidó y ahora lo vuelven a sacar. Deberían de ser específicos, si tienen pruebas deberían de decir quién robó, cuánto y cuando, no sólo lanzar nombres. Cuando empezaron con lo del desfalco yo les dije que hicieran una denuncia", expresó.



La actriz detalló que el asunto del robo nunca fructificó porque nunca se presentaron las pruebas suficientes que hicieran válida la acusación, por ello ella sostiene que es una mentira.



"En una ocasión levantaron una denuncia, denuncia que está muerta, que no pudieron comprobar porque no se aportaron pruebas y sólo fue una denuncia publicitaria para apantallar, para desprestigiar y para jalar adeptos dentro del gremio. Lo de los 21 millones no existe, porque si no ya estaría alguien en la cárcel, fueron denuncias falsas, sin sustento, y por eso nunca fructificaron. Si fuera una real, con papeles, ya estarían alguien en la cárcel o en proceso", señaló.



Sobre la venta de dos de las propiedades pertenecientes a la ANDA y que Roberto Sosa y compañía dicen fueron vendidas por los actores Lilia Aragón, Hilda Aguirre, Rafael Inclán, Irina Areu, Abel Casillas, Humberto Elizondo, Amparo Garrido, Luis Gatica, Juan Imperio y Lety Rodríguez, Zapata dice desconocer el caso.



Pero de llegar a ser cierto, Zapata afirmó no tener nada qué ver, pues en las más de cuatro décadas que lleva de cotizar en la ANDA, nunca ha ocupado un puesto directivo que le permita tomar decisiones sobre comprar o vender propiedades a nombre de la Asociación.



"Lo de la venta de los terrenos tendrá que responder quien estuvo a cargo en ese tiempo, yo por mi parte nunca he tenido ningún puesto en la ANDA, yo sólo he ido a la caja a recoger mi dinero, además de que he cotizado mucho, muchos millones le he metido a esa asociación".



Laura cree que la razón por la que la implican en el desfalco obedece a que es una mujer que no se queda callada y que ha descubierto a los verdaderos ladrones.



"Me han de tener miedo y pavor porque yo soy una persona franca, recta, honesta, que no me quedo callada y que de tonta no tengo un pelo. Me he puesto a estudiar un año para ver qué es lo que pasa dentro de la asociación", añadió.