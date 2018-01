Eiza González protagoniza video de Timberlake

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Justin Timberlake lanzó ayer el video surrealista y post-apocalíptico de su sencillo "Supplies", donde participa Eiza González.



El video tiene escenas bastante hot en las que Eiza y Justin se besan y no solo eso, también en un momento muestra a la ficticia pareja en escenas íntimas donde ella sale topless.



También el clip contiene múltiples transmisiones de noticias, mostrando el mundo en completo caos, hasta que rescata a Eiza de unos hombres vestidos de blanco y se unen para crear una revolución.



En el transcurso, el cantante y la mexicana tienen escenas candentes, que van desde besos entre ambos y hasta donde ella sale topless.



El video concluye con una imagen de Timberlake y González con niños de diferentes etnias y un pequeño dirigiéndose a la cámara y diciendo: "¡Solo vete! ¡Muere ya! ¡Muere ya! Todavía estás dormido.



¡Despierta! ¡Por favor! ¡Estamos bien!".



El tema forma parte del nuevo disco del esposo de Jessica Biel, "Man Of The Woods", que saldrá a la venta el 2 de febrero, justo antes de la presentación de Timberlake en el show del medio tiempo del Super Tazón.