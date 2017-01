La cigüeña anda desatada entre las famosas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cigüeña ha andado desatada en los últimos meses, la entrega más reciente que hizo fue el pequeño Manuel, hijo de la cantante Anahí y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, que nació el 17 de enero a las 22:35 horas, pesando 2.6 kilos y con una altura de 49 centímetros, según datos que la orgullosa mamá compartió en su cuenta de Instagram, junto a la primera foto de su primogénito.



Manuel tendrá como compañera de generación a Lúa, el retoño de Alberto Guerra y Zuria Vega, que nació el pasado 10 de enero y desde el primer momento que llegó a este mundo sus padres no han parado de subir fotos de ella en sus redes sociales, dejando ver en cada mensaje lo felices y enamorados que están de esta bebé, pero no sólo ellos también su tía Marimar y algunos amigos de la familia, como Adriana Louvier y Rossana Najera que de inmediato fueron a conocerla.



Sergio Mayer Mori y la modelo Natalia Subtil se convirtieron en papás de Mila el 21 de noviembre de 2016, después de una oleada de polémicas declaraciones, pero ambos han demostrado que han decidido llevarse bien y compartir el cuidado de su hija. Fotos de fiestas y viajes familiares han sido subidas a las redes sociales de la modelo y ayer miércoles declaró al programa “Hoy” cómo es su vida de madre soltera y su relación con Sergio.



“De papá muy bien; pero como pareja decidimos no tener una relación, pero como amigos funcionamos mucho mejor. Día a día somos solitas, somos nosotras dos, pero mira como es tranquila me deja hacer todo. No sabía que podía ser tan fuerte, pues sacar adelante a un angelito es increíble, no sabía las fuerzas que te dan", dijo Subtil al programa.



La socialité mexicana Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya se convirtieron en papás a pocos meses de haberse casado. A la 1:40 de la tarde del 25 de julio del 2016 llegó Amaïa, en la ciudad de París, Francia, y desde entonces se ha convertido en la real protagonista de las redes sociales de su mamá, en las publicaciones más recientes se puede ver a la pequeña en las playas de Cabo San Lucas.



Amor y más amor, es lo que expresa Ariadne Díaz cada que muestra una imagen de su hijo Diego en Instagram, donde ha reportado a sus fans su desarrollo y logros durante los 8 meses que tiene de vida, desde su primera palabra hasta los solitos que ya hace. Diego vino al mundo el 11 de mayo de 2015 y coronó la relación de Ariadne con Marcus Ornelas, quienes tenían menos de un año de relación.



Después de tres años de relación Paulina Rubio y Gerardo Bazúa recibieron a su primer hijo en común Eros, quien nació el 5 de marzo en Miami, Florida. Pese a su llegada al parecer la relación entre sus padres no va bien, ya llevan varios meses separados y los medios han reportado un pleito legal entre ellos por las visitas negadas a Bazúa para ver a su pequeño.



Esta cuenta no termina aquí, porque todavía hay dos bebés a nada de llegar. Posiblemente el mes de febrero recibirá a Matías, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, quien está en la recta final de su embrazo, pero esto no ha puesto una pausa a la energía de la futura mamá, quien ha andado muy activa subiendo fotos a sus redes sociales y hasta realizando posados para revistas, donde hablar sin empacho y con mucha emoción de esta dulce espera.



Aunque fue criticada por posar desnuda para una revista, Michelle Renaud ha dicho que se siente plena y en el mejor momento de su vida, además de que ya espera con ansiedad la llegada de su primogénito Marcelo, pero para esto todavía falta dos meses.