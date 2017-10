La familia Derbez tendrá su propia serie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor y productor Eugenio Derbez anunció que desde el año pasado está desarrollando en una serie sobre su vida y sus experiencias con sus hijos "porque todo el mundo se ríe cada vez que platico anécdotas".



Derbez detalló a Ventaneando que sus hijos están abiertos al proyecto "porque lo ven como parte de su vida y de su infancia. Creo que sería muy interesante contarlo. Es simplemente que como es algo tan personal quisiera cuidarlo mucho. Quisiera contar realmente las cosas como son y ahorita no he tenido el tiempo".



"Con este proyecto que estaba desarrollando, un escritor dijo 'Yo lo voy a escribir', y no quedó tal y como yo (quería). No reflejaba realmente lo que era yo y decidí guardarlo en el cajón", agregó.



Eugenio también contó que estuvo a punto de iniciar un proyecto con Harvey Weinstein. Consideró que las presuntas víctimas callaron por miedo