Ed Sheeran cancela conciertos tras sufrir fracturas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 3:50 PDT

A visit to my doctors confirmed fractures in my right wrist and left elbow that will leave me unable to perform live concerts for the immediate future. Sadly, this means that the following shows will not be able to go ahead as planned: Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo and Hong Kong. I’m waiting to see how the healing progresses before we have to decide on shows beyond that. Please stay tuned for more details. PS - Ed isn’t typing this as he has both arms casted/bandaged. Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 3:53 PDT

Los fans de Ed Sheeran han recibido hoy una triste noticia. Y es que el cantante se ha visto obligado a cancelar algunos de sus conciertos tras ser atropellado mientras montaba en bicicleta.Taipei, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong son algunas de las ciudades que no verán al británico sobre el escenario.Hace tan unos días el cantante compartía una foto en Instagram en el que podíamos verle con el brazo escayolado debido a una rotura, y con el izquierdo en cabestrillo. En ella aseguraba estar esperando a la valoraciones de los médicos para saber que ocurriría con sus conciertos más inmediatos.Una imagen que presagiaba lo peor y efectivamente así ha sido. De nuevo el artista compartía otra imagen donde confirmaba la decisión de cancelar algunos de sus conciertos: "Una visita a mis doctores ha confirmado que tengo fracturas en la muñeca derecha y el codo izquierdo, lo que no me permitirá realizar conciertos en estos días. Lamentablemente, esto significa que los siguientes conciertos no podrán seguir adelante según lo previsto: Taipei, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong".Así que a Ed Sheeran no le queda otra que esperar a que poco a poco se le vayan curando las fracturas ocasionadas por el atropello.