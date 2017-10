Pussycat Dolls desmienten que fueran una red de prostitución

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ante las declaraciones de Kaya Jones, una ex integrante de las Pussycat Dolls, la agrupación formada por la coreógrafa Rodin Antin salió a desmentir los dichos que aseguraban que el grupo era más un "círculo de prostitución" que una banda.



En un comunicado, las integrantes del proyecto musical rechazaron los comentarios de Jones, porque "no sólo hunde todo por lo que trabajamos esos años, sino que también toma el centro de atención de las millones de víctimas que están hablando en todo el mundo sobre el tema".



Si bien no estuvimos al tanto de las experiencias que tuvo Kaya, que supuestamente tuvieron lugar en un corto periodo trabajando con nosotras, y antes de que el grupo firmara un contrato de grabación, podemos asegurar con firmeza que no supimos de alguna mala conducta que pasara a nuestro alrededor", señala el texto.



"Si Kaya experimentó algo de lo que no somos conscientes, entonces la invitamos a que obtenga la ayuda que necesita y que estamos aquí para apoyarla", añade.



Tras las acusaciones de Jones, Robin Antin salió a defender su grupo, señalando que eran "mentiras repugnantes y ridículas". "Fue sólo una de las muchas chicas que audicionaron para el grupo a lo largo de los años", sostuvo.



"Desde su creación, The Pussycat Dolls y su fundadora Robin Antin han apoyado y empoderado a mujeres de todos los ámbitos a ofrecer en sus carreras. Si alguna miembro acusa cualquier forma de abuso o acoso, se tomará en serio y será investigado", finaliza el comunicado.