Fallece el cantante Gord Downie; padecía cáncer cerebral

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gord Downie, el cantante del grupo canadienses The Tragically Hip, falleció a los 53 años de edad, padecía un cáncer cerebral terminal



El año pasado, The Tragically Hip señaló en su página web que la enfermedad de Downie fue detectada en diciembre de 2015 y que el grupo había decidido, "tras más de 30 años juntos... y centenares de giras", realizar una última.



"Sentimos que es lo correcto ahora, por Gord y por todos nosotros", añadió el grupo creado en 1984 y que ha conseguido que nueve de sus 12 álbumes llegase al número 1 en Canadá.



Downie es considerado como uno de los vocalistas más "cautivadores" de la música canadiense.



Durante una rueda de prensa en Toronto, en 2016, el doctor que estaba tratando a Downie, James Perry, informó que aunque el cáncer que le afectaba era especialmente agresivo, el músico podría actuar en la gira anunciada por The Tragically Hip.



Perry también aseguró que Downie había sido operado y había recibido seis semanas de quimioterapia y radiación, pero que su tumor "era incurable".