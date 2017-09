Manda mensaje Alan Tacher a su padre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una semana después del deceso de su padre, el señor Alejandro Tacher, el conductor Alan Tacher le dedicó un mensaje vía Instagram.Este domingo en la red social, el conductor compartió un video de su padre y escribió: "Hoy hace una semana que te fuiste , hoy hace una semana que perdí una parte de mi corazón , hoy hace una semana me di cuenta que mi protector de toda la vida se me había ido.. tengo tantas preguntas y muy pocas respuestas ... ¿por qué tan rápido? ¿Hubiéramos podido hacer más? ¿Por qué no te pude disfrutar más tiempo? ¿Quién me va a llamar todos los días para ver cómo estoy?Quiero pensar que estás en un mejor lugar. Quiero pensar que algún día nos volveremos a reír juntos… Quiero pensar que me cuidaras desde arriba".Tacher también comentó que se despierta en las noches pensando que todo fue un sueño y su padre aún está vivo. El conductor espera que el tiempo le ofrezca respuestas y entendimiento."Así te voy a recordar .. gracioso, divertido, ameno, encantador .. el mejor padre del mundo, el mejor abuelo del mundo ..y el mejor mentor que pude tener... ojalá que este dolor no sea para siempre".