Elvis Costello y Lana Del Rey rinden homenaje a Leonard Cohen

LOS ANGELES (AP )

Elvis Costello y Lana Del Rey encabezarán un concierto en homenaje a Leonard Cohen en noviembre para conmemorar un año de la muerte del cantautor.



La familia de Cohen anunció el "Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen" el lunes. El concierto será en Montreal, la ciudad natal de Cohen, el 6 de noviembre en la víspera de su primer aniversario luctuoso. El músico murió a los 82 años.



Su hijo, Adam Cohen, dijo en un comunicado que considera un cumplimiento de sus deberes con su padre "que nos reunamos en Montreal para tocar las campanas que aún pueden tocarse”.



Adam Cohen también actuará en el espectáculo, junto con Feist, Philip Glass, k.d. lang y miembros de The Lumineers.