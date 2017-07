Zepeda y Latin Lover integran elenco de "Sólo Para Mujeres Retro"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"En la vida hay que atreverse, arriesgarse y disfrutar, creo es un buen momento en mi carrera para tomar este reto", declaró David Zepeda, una de las estrellas del espectáculo "Sólo Para Mujeres Retro", proyecto que Sergio Mayer y Alexis Ayala retomarán este 22 se septiembre en el Centro Cultural Teatro I.



Mayer y Ayala fungen como productores de este show y explicaron que se tratará de una propuesta de primera, en el cual combinarán nuevos números musicales con siete que fueron bien recibidos en los anteriores shows, efectos especiales, cambios de vestuario, entre otras cosas, pero sobre todo un elenco que es en verdad atractivo para el público femenino, como Zepeda, Latin Lover, Eduardo Rodríguez, Charly López, Ignacio Casano, Rafael Nieves, Raúl Coronado, Juan Ángel Esparza, Juan Vidal, César Urena, Eleazar Gómez, Emmanuel Palomares, Javier Gómez, Jorge Aravena y José Carlos Farrera.



"Este espectáculo es para actores con pantalones para quitarse los pantalones. No es nada más bailar y quitarse la ropa, todo tiene un porqué, esto es un reto para mí porque somos actores y no bailarines", dijo César Ureña.



Latin Lover explicó que la primera vez nadie lo invitó, sino que tuvo que tocar puertas, pero fue a través de la muerte de Edgar Ponce cuando se le abrió la oportunidad.



"No estamos escatimado en nada, vamos con la mejor tecnología, la mejor producción para que tengan un espectáculo visualmente hablando muy completo, no solamente actores quitándose la ropa, mi socio Alexis Ayala lo platicamos y dijimos, tenemos que ir con todo precisamente porque se está retomando", comentó Sergio Mayer.