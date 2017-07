James Franco presenta 'The Disaster Artist'

(GH)

El actor James Franco se convirtió en un "desastre" en el avance de su nueva película.



Franco protagoniza la película "The Disaster Artist" y en el "teaser" del trailer se puede ver cómo no logra realizar una escena en varias ocasiones.



La cinta está basada en el libro de Greg Sestero acerca de la filmación de la película "The Room", que en varias ocasiones ha sido señalada como una de las "peores de la historia".



En la película también participan Seth Rogen y Dave Franco, hermano de James.



Tiene fecha de estreno en Estados Unidos para el próximo 1 de diciembre.