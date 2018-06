Daniela Lujan habla acerca de su cambio de look

TIJUANA, Baja California(GH)

La actriz mexicana Daniela Lujan decidió cambiar, pues asegura que le ayudará a no lucir de mayor edad.



Daniela comentó que decidió cortarse el cabello por la edad y porque también ya lo tenía maltratado.



“Pues un poco por la edad, un poco porque tenía el pelo muy maltratado ya y pues mejor cortarlo”, expresó la actriz.



Asimismo, comentó que se arriesgó mucho con este cambió de look, pero al final solo se trata de pelo que crecerá nuevamente.



“Sí, fui muy arriesgada. La verdad tengo un poco de desapego con este tipo de cosas, siento que al final de cuentas es pelo, vuelve a crecer, o si no me convence, hay extensiones, hay miles de cosas que hacer”, enfatizó la mexicana.