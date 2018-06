Ana María defendió a Ricky Martin y le llovieron críticas

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de que hace unos días Ricky Martin diera a conocer su opinión al respecto de la sexualidad de sus hijas, la conductora Ana María salió a defender la postura del cantante, por lo que recibió fuertes criticas.



Ana María utilizó el programa de televisión que conduce para defender la postura del puertorriqueño, pero al parecer a los usuarios les molesto tal hecho, por lo que de inmediato recibió comentarios negativos.



“Por favor no defiendas opiniones estúpidas y retrogradas de Ricky Martin”, “Si él quiere ser gay está bien, pero desear que sus hijos lo sean es estar enfermo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ana.



Al respecto, María no se quedó callada y le contestó a sus seguidores.



“Ok... Tomo nota para ya no hacerlo”, expresó la conductora