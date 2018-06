Claudia de Icaza responde así a la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La periodista Claudia de Icaza negó que su historia con Luis Miguel haya sido como se presentó en el capítulo nueve de la bioserie.



Sin mencionar su nombre, el público entendió que la periodista "Cynthia Casas" representaba a De Icaza, sobre todo cuando se habló de una demanda.



De acuerdo con la serie, Casas entrevista a Luis Miguel, pero éste se molesta cuando trata de preguntarle cosas personales sobre su padre, Luis Rey.



Casas termina haciendo una entrevista que no satisface a su jefe, quien en la vida real sería Rafael Aviña, y le pide más "carnita".



Entonces la periodista viaja a España y entrevista a Luis Rey.



El resultado hace que Luis Miguel se enoje y anuncie una demanda en su contra, pero De Icaza escribió decenas de tuits para rechazar esa versión.



Mostró una fotografía de cómo lucía ella en esa época y no tiene nada qué ver con la actriz que la interpretó.



Explicó que la versión es "súper equivocada: él estaba frente a mí sabiendo que lo estaba grabando y nunca se inconformó con mis preguntas ni la nota publicada", también comentó que nunca se le lanzó a Luis Miguel, como se vio en el capítulo ni pidió que se le tomara una foto con él.



"Nunca entrevisté al papá y menos en España, entrevisté a su última pareja en 98 cuando me dio el audio pero la gente se va con lo expuesto".



Además, la demanda en su contra fue por el libro "El gran solitario", que publicó en 1994 y cuando Hugo López ya no representaba a "El Sol".



"Le voy a partir su ... a Luis Miguel con la verdad de los hechos documentados", señaló.