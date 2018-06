Paola Rojas denuncia que es víctima de acoso y ataques

TIJUANA, Baja California(GH)

La periodista mexicana, Paola Rojas, a lo largo de los últimos días ha sido víctima de acoso y ataques, por lo que ha pedido que ya paren esta ola de violencia en su contra.



Este hecho se da después de que se filtrara un video en el que Luis Roberto Alvez “Zague” aparece mostrando sus partes íntimas.



"Han sido días de agresiones constantes en mi contra desde las redes sociales: burlas, insultos y hasta amenazas. Ni con el sobresaliente triunfo de la selección nacional se detuvieron. Hicieron de las ofensas parte de la celebración. Han sido días también de acoso por parte de reporteros que persiguen una declaración que jamás daría ante sus cámaras. Para muchos, lo fácil ha sido agredirme a mí simplemente porque soy mujer. Es a lo que están acostumbrados”, expresó la periodista a través de su columna en medios nacionales.



Asimismo, reconoció y agradeció que no sólo haya personas malas, pues hasta el momento también cuenta con grandes muestras de apoyo por parte de algunos colegas y amigos.



“Por fortuna, he recibido también muchas expresiones de solidaridad y respaldo. Son conmovedoras las palabras que me han dedicado algunos colegas que se han convertido ahora en amigos. Desde la vulnerabilidad nacen los lazos más entrañables y duraderos. Quienes ya eran mis amigos, me han cobijado con amor profundo y me han protegido con su lealtad de siempre. Soy muy afortunada de tenerlos cerca”, enfatizó la mexicana.