Edith deleita al Valle con mariachi

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de haber lanzado dos álbumes de mariachi, la cantante Edith Márquez está por lanzar su nueva producción discográfica, regresando al género balada pop que tantos éxitos le ha dado.



“Acabo de grabar un disco, sin duda el mejor de mi carrera, producido por un gran productor que es George Noriega, que se ha ganado varios premios Grammy y estoy muy contenta y muy emocionada, el disco está a punto de salir en un mes aproximadamente”, adelantó.



Cabe recordar que su último disco en el género romántico fue en 2011 con “Amar no es suficiente”, posteriormente lanzó "Emociones Volumen 1" y "Emociones Volumen 2", donde interpretaba varios éxitos conocidos acompañada del mariachi.



Para esta nueva producción, Edith se une a la fila de artistas de Universal Music y aseguró que por primera vez ha sentido un respaldo muy fuerte, ya que hay planes de promover su música en Estados Unidos.



“En este disco el problema va a ser escoger el sencillo, son diez canciones y por primera vez me están dando la oportunidad de sacar tres sencillos simultáneamente en México y Estados Unidos, eso nunca lo había vivido en mi carrera y es algo de lo cual estoy agradecida y muy contenta porque puedo trascender a otros mercados que antes no había llegado”.



La cantante comentó que el primer sencillo se titula “Aunque sea en otra vida” y en las próximas semanas grabará el video.



Por otra parte, compartió que se siente sumamente feliz de viajar al Mundial de Rusia en unos días, ya que será la representante de la música mexicana.