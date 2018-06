Los mejores videjouegos del E3 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Electronic Entertainment Expo , mejor conocida simplemente como "E3", es una convención especializada en videojuegos, donde algunos de los mejores expositores ofrecen conferencias, así como las compañías más reconocidas de dicha industria aprovecha para anunciar sus nuevos títulos.



La más reciente edición, que se llevó a cabo del 12 al 14 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, fue testigo de algunos de los videojuegos más esperados que este o el próximo año verán la luz para enloquecer a los gamers y fanáticos de este rubro.



A continuación, te presentamos algunos de los mejores videojuegos anunciados en la E3 2018.



THE LAST OF U2 II



Sony y Naughty Dog estrenó el primer trailer del Gameplay de "The Last of Us II"; una secuela que los fanáticos esperaban desde que su predecesora los enganchó con su trágica histórica post apocalíptica. Se desarrollará para PlayStation 3 y contará con modo multijugador.



ASSASIN’S CREED: ODYSSEY



Con fecha inicial de lanzamiento para el 5 de octubre, este videojuego desarrollado por Ubisoft Quebec saldrá a la venta para Xbox One, PlayStation 4 y PC donde el jugador viajará a la Antigua Grecia y conocerá a importantes personajes históricos del lugar como Sócrates, sobreviviendo a la Guerra del Peloponeso en el siglo V A.C. El jugador podrá controlar a los dos protagonistas de la historia: Alexios y Kassandra.



SUPER SMASH BROS. ULTIMATE



E3 sorprende a los fanáticos de Super Smash Bros con una importante noticia: su más reciente entrega contará con todos los personajes de la saga de Nintendo hasta el momento, además de que éste podrá jugarse con los viejos controles de la consola Game Cube.



Gears of War 5



La saga regresa tras años de ausencia, sin dar muchos detalles de su quinta entrega, más que Kait Díaz será protagonista de la historia. Gears of War 5 saldrá para consola Xbox.



Kindom Hearts 3



Disney y Square Enix vuelven a fusionarse. La esperada tercera parte de Kingdom Hearts llega con nuevos personajes y universos de películas tan emblemáticas de la industria Walt Disney como Frozen, Monsters Inc., Piratas del Caribe, y más.



Resident Evil 2 (Remake)



La nostalgia ataca la industria de los videojuegos, pues Resident Evil 2 regresa con un remake que traerá de vuelta a Leon S. Kennedy con mejores gráficos y algunos detalles que no perturbarán la historia original traída en 1998.