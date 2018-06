Andrea Legarreta se despide de Fer del Solar

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Andrea Legarreta dedicó un mensaje de despedida a Fernando del Solar, el conductor se despidió ayer de "Hoy".



Visiblemente conmovido, Fernando del Solar anunció este viernes que se despedía del programa matutino, formato con el que reapareció en televisión tras una larga batalla contra el cáncer y que lo obligó a separarse por un tiempo de la pantalla chica.



"Hace tres meses la productora Magda Rodríguez y Andy me vinieron a buscar y me dijeron: ‘Fer queremos que esta nueva etapa de Hoy estés tú compartiéndolo con tres grandes y con toda la banda’. Era un momento muy difícil para mí, pues venía saliendo de una enfermedad y que alguien se la jugara por mí y me dijera "Fer, ven para acá a chambear", fue de mucho valor y por eso estaré agradecido con Magda de por vida", expresó.



En su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió una foto con Del Solar y unas palabras de despedida.



"Querido Fer, eres un buen hombre, entusiasta, comprometido y caballero! Ha sido un placer conocerte y deseo que en este nuevo camino que has decidido recorrer te vaya increíble porque lo mereces!! Aquí se queda una puerta abierta para ti!!".



Algunos usuarios criticaron a Legarreta y cuestionaron el verdadero motivo de la salida de Del Solar.